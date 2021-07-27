Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 3
Сейчас 0
Сегодня 5
Завтра 10
Футбол (2 события из 2) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
18:30 Альянс - Металлист 0:2 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:30 Ворскла - СК Днепр-1 2:2 Окончен
Теннис (1 событие из 48) показать все
WTA 2021 (Olympic Tournament Tokyo, Japan, Women)
Календарь Таблица
08:40 Айла Томлянович - Элина Свитолина 1:2 Окончен
нет важных матчей
Футбол (4 события из 4) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
19:00 Флора Таллинн - Легия Варшава -:- Запланирован
19:00 Омония Никосия - Динамо Загреб -:- Запланирован
19:00 ХИК Хельсинки - Мальме -:- Запланирован
20:00 Жальгирис - Ференцварош -:- Запланирован
Теннис (1 событие из 43) показать все
WTA 2021 (Olympic Tournament Tokyo, Japan, Women)
Календарь Таблица
08:05 Мария Саккари - Элина Свитолина 1:2 Окончен
Футбол (9 событий из 9) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
20:00 Шериф - Алашкерт -:- Запланирован
20:00 Нефтчи - Олимпиакос -:- Запланирован
20:30 Клуж - Линкольн -:- Запланирован
20:45 Митьюлланд - Селтик -:- Запланирован
21:00 Галатасарай - ПСВ -:- Запланирован
21:00 Лудогорец - Мура -:- Запланирован
21:15 Янг Бойз - Слован Братислава -:- Запланирован
21:30 Спарта Прага - Рапид Вена -:- Запланирован
21:30 Црвена Звезда - Кайрат -:- Запланирован
Теннис (1 событие из 47) показать все
WTA 2021 (Olympic Tournament Tokyo, Japan, Doubles)
Календарь Таблица
05:00 Кудерметова В / Веснина Е - Киченок Л / Киченок Н -:- Запланирован

Тренер Дюбуа объяснил, что нужно сделать Джошуа для победы над Усиком

Шейн Макгиган считает, что AJ необходимо пользоваться своим превосходством в габаритах в поединке с украинцем
Бокс Профессиональный бокс
16:25
Тренер Дюбуа объяснил, что нужно сделать Джошуа для победы над Усиком
Энтони Джошуа / фото - dazn.com

Шейн Макгиган, тренер британского супертяжеловеса Даниэля Дюбуа (16-1, 15 КО), в интервью YouTube-каналу Boxing Social заявил, что в бою с Александром Усиком (18-0, 13 КО) чемпиону мира по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) необходимо пользоваться своим превосходством в габаритах и мощи, а также убедиться, что поединок будет проходить в максимально компактном ринге.

«Это тяжелый бой для Джошуа. Все зависит от того, как он к нему подойдет. У Джошуа очень хорошие ноги, так что, возможно, он попытается посоревноваться с Усиком в футворке, сыграть в скоростную игру. На его месте я бы использовал свое телосложение в начале поединка, как это сделал Дерек Чисора, который сразу же начал применять с Усиком свои габариты. Вы видели, что Усик был как перепуганный кролик, это его ошарашило.

Нужно сделать все возможное, чтобы ринг был маленьким. Он не может быть меньше 5,5 метра, но надо максимально приблизиться к этому. Нужно убедиться, что ты не предоставишь Усику пространства. Надо останавливать его, быстро атаковать и комбинировать, потому что ты заденешь его не первым, а вторым и третьим ударом».

Майкл Хантер считает, что Энтони Джошуа не сможет нокаутировать Александра Усика.

Рене Тер Велде
Рейтинг:
(Голосов: 1)

Теги

Александр Усик - Энтони Джошуа Даниель Дюбуа

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

«Я готов драться с Фьюри даже без поясов». Джошуа все еще хочет боя с «Цыганским королем»
«Я готов драться с Фьюри даже без поясов». Джошуа все еще хочет боя с «Цыганским королем»
Бокс Профессиональный бокс
17:43
Продажа билетов на бой Усик – Джошуа стартует 2 августа
Продажа билетов на бой Усик – Джошуа стартует 2 августа
Бокс Профессиональный бокс
17:40
Макгиган: «Джошуа остановит Усика с восьмого по десятый раунд»
Макгиган: «Джошуа остановит Усика с восьмого по десятый раунд»
Бокс Профессиональный бокс
17:00
Хантер: «Джошуа не сможет нокаутировать Усика»
Хантер: «Джошуа не сможет нокаутировать Усика»
Бокс Профессиональный бокс
11:01
Белью: «Даже Фьюри не перебоксирует Усика»
Белью: «Даже Фьюри не перебоксирует Усика»
Бокс Профессиональный бокс
07:45
1
Джошуа бы уже расплакался и убежал. Усик показал скоростную работу рук
Джошуа бы уже расплакался и убежал. Усик показал скоростную работу рук
Бокс Профессиональный бокс
26 июля 22:51
2

Новости: Бокс

«Я готов драться с Фьюри даже без поясов». Джошуа все еще хочет боя с «Цыганским королем»
«Я готов драться с Фьюри даже без поясов». Джошуа все еще хочет боя с «Цыганским королем»
Профессиональный бокс
17:43
Продажа билетов на бой Усик – Джошуа стартует 2 августа
Продажа билетов на бой Усик – Джошуа стартует 2 августа
Профессиональный бокс
17:40
Макгиган: «Джошуа остановит Усика с восьмого по десятый раунд»
Макгиган: «Джошуа остановит Усика с восьмого по десятый раунд»
Профессиональный бокс
17:00
Тренер Дюбуа объяснил, что нужно сделать Джошуа для победы над Усиком
Тренер Дюбуа объяснил, что нужно сделать Джошуа для победы над Усиком
Профессиональный бокс
16:25
Пакьяо рассказал, когда планирует завершить карьеру
Пакьяо рассказал, когда планирует завершить карьеру
Профессиональный бокс
15:35
Пакьяо рассказал о плане на бой против Спенса
Пакьяо рассказал о плане на бой против Спенса
Профессиональный бокс
14:28
Чарло: «Я побил крутого мужика Деревянченко, в сентябре я дерусь против Канело»
Чарло: «Я побил крутого мужика Деревянченко, в сентябре я дерусь против Канело»
Профессиональный бокс
12:46
Лысенко: «Соперница била головой, открытой перчаткой»
Лысенко: «Соперница била головой, открытой перчаткой»
Токио-2020
11:37
Хантер: «Джошуа не сможет нокаутировать Усика»
Хантер: «Джошуа не сможет нокаутировать Усика»
Профессиональный бокс
11:01
Все новости

Популярные новости

WBC запретил использовать перчатки, в которых Чисора боксировал с Усиком
WBC запретил использовать перчатки, в которых Чисора боксировал с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
22 июля 18:05
2
Море шампанского, изысканные блюда и фейерверк. Как прошла церемония открытия отеля Ломаченко
Море шампанского, изысканные блюда и фейерверк. Как прошла церемония открытия отеля Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
26 июля 21:28
Беринчик: «Так дерешься, хоть «котлету» получаешь, а в Броварах, б***ь, будем какого-то таксиста гасить н***й»
Беринчик: «Так дерешься, хоть «котлету» получаешь, а в Броварах, б***ь, будем какого-то таксиста гасить н***й»
Бокс Профессиональный бокс
25 июля 11:58
19
Беринчик обратился к Лобову: «Артем, после боя ты пару дней вообще ничего не будешь видеть»
Беринчик обратился к Лобову: «Артем, после боя ты пару дней вообще ничего не будешь видеть»
Бокс Профессиональный бокс
23 июля 11:18
Беринчик: «Мой батя постоянно с уличных драк меня откупал, отмазывал, ездил со мной на стрелки, так что кулачка – не новость»
Беринчик: «Мой батя постоянно с уличных драк меня откупал, отмазывал, ездил со мной на стрелки, так что кулачка – не новость»
Бокс Профессиональный бокс
21 июля 22:29
Ломаченко – на вершине обновленного рейтинга WBO
Ломаченко – на вершине обновленного рейтинга WBO
Бокс Профессиональный бокс
24 июля 18:04
Все новости