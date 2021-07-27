Тренер Дюбуа объяснил, что нужно сделать Джошуа для победы над Усиком

Шейн Макгиган считает, что AJ необходимо пользоваться своим превосходством в габаритах в поединке с украинцем

Энтони Джошуа / фото - dazn.com

Шейн Макгиган, тренер британского супертяжеловеса Даниэля Дюбуа (16-1, 15 КО), в интервью YouTube-каналу Boxing Social заявил, что в бою с Александром Усиком (18-0, 13 КО) чемпиону мира по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) необходимо пользоваться своим превосходством в габаритах и мощи, а также убедиться, что поединок будет проходить в максимально компактном ринге.

«Это тяжелый бой для Джошуа. Все зависит от того, как он к нему подойдет. У Джошуа очень хорошие ноги, так что, возможно, он попытается посоревноваться с Усиком в футворке, сыграть в скоростную игру. На его месте я бы использовал свое телосложение в начале поединка, как это сделал Дерек Чисора, который сразу же начал применять с Усиком свои габариты. Вы видели, что Усик был как перепуганный кролик, это его ошарашило. Нужно сделать все возможное, чтобы ринг был маленьким. Он не может быть меньше 5,5 метра, но надо максимально приблизиться к этому. Нужно убедиться, что ты не предоставишь Усику пространства. Надо останавливать его, быстро атаковать и комбинировать, потому что ты заденешь его не первым, а вторым и третьим ударом».

Майкл Хантер считает, что Энтони Джошуа не сможет нокаутировать Александра Усика.