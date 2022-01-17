Тренер Дюбуа: «У Джошуа есть все, чтобы победить Усика»
Шейн Макгиган, тренер британского супертяжеловеса Даниэля Дюбуа (17-1, 16 КО), в интервью YouTube-каналу Boxing Social заявил, что Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) способен победить в реванше обладателя титулов WBA, WBO и IBF Александра Усика (19-0, 13 КО).
«Я думаю, Джошуа все делает правильно. Он вносит изменения в команду – это решение, которое ему следовало принять давным-давно. Не знаю, кого он выберет, но нельзя, чтобы в твоем углу одновременно находились 3-4 специалиста. Если Джошуа будет двигаться вперед, то я надеюсь, что он сделает это с подходящим человеком.
Я не пытаюсь сказать, чтобы он выбрал меня. Вокруг есть много невероятных тренеров. Надо выбрать правильного человека и дать ему время. Не стоит выбирать кого-то несостоявшегося. Выбери наставника, который после 5-6 раундов сможет сказать тебе, что нужно делать, и изменит ход боя. Джошуа должен уважать этого человека, ведь в противном случае он не будет прислушиваться к его указаниям или начнет в них сомневаться. Такое уже бывало в прошлом. Джошуа ставил под сомнение указания в его лагере.
Если Джошуа сможет собрать все это вместе, то я думаю, что он победит в реванше. Габариты, телосложение, ударная мощь, скорость – у него есть все, чтобы победить Усика. Александр не является непобежденным бойцом. Мне кажется, что если Джошуа соберет все в одном месте, то одолеет его. Если нет, то Усик его перебоксирует».
Даниэль Дюбуа дал совет Энтони Джошуа, как победить Александра Усика.