Тренер Дюбуа: «У Джошуа есть все, чтобы победить Усика»

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Шейн Макгиган, тренер британского супертяжеловеса Даниэля Дюбуа (17-1, 16 КО), в интервью YouTube-каналу Boxing Social заявил, что Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) способен победить в реванше обладателя титулов WBA, WBO и IBF Александра Усика (19-0, 13 КО).

Я не пытаюсь сказать, чтобы он выбрал меня. Вокруг есть много невероятных тренеров. Надо выбрать правильного человека и дать ему время. Не стоит выбирать кого-то несостоявшегося. Выбери наставника, который после 5-6 раундов сможет сказать тебе, что нужно делать, и изменит ход боя. Джошуа должен уважать этого человека, ведь в противном случае он не будет прислушиваться к его указаниям или начнет в них сомневаться. Такое уже бывало в прошлом. Джошуа ставил под сомнение указания в его лагере.

Если Джошуа сможет собрать все это вместе, то я думаю, что он победит в реванше. Габариты, телосложение, ударная мощь, скорость – у него есть все, чтобы победить Усика. Александр не является непобежденным бойцом. Мне кажется, что если Джошуа соберет все в одном месте, то одолеет его. Если нет, то Усик его перебоксирует».