Тренер Джошуа: «Фьюри – универсальный атлет, Энтони должен уметь противостоять ряду прием и тактик»

Джоби Клейтон, что AJ находится в идеальной форме

Энтони Джошуа / фото - Sky Sports

Один из тренеров чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) Джоби Клейтон высказался о подготовке британца к объединительному бою против Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО). Промоутер Эдди Хирн заявил, что контракт на поединок уже подписан.

В интервью Sky Sports наставник признался, что они не выделяют никаких особенностей в стиле «Цыганского Короля» и готовятся ко всему.

«Никогда не рано поговорить о базовых гейм-планах. Мы закладываем фундамент для подготовки в лагере. Моя работа заключается в том, чтобы подготовить Джошуа наилучшим образом. Ведь я знаю, что когда AJ — это AJ, он станет бедой для кого угодно. Главное, чтобы он сосредоточился на себе. «Фьюри — очень универсальный атлет, так что лично я фокусируюсь на Энтони и том, что он привнесет с собой в ринг, чтобы противостоять целому ряду приемов и тактик, с которыми может столкнуться. AJ проделывает прекрасную работу, тренируется с замечательной энергией. Сейчас особенное время в его карьере».

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