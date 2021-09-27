Тренер Джошуа рассказал, как его подопечный должен действовать в реванше с Усиком

Роб Маккрэкен поделился своим мнением относительно рематча AJ с украинцем

Фото: boxingscene.com

Роб Маккрэкен, тренер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе британца Энтони Джошуа (24-2, 22 КО), поделился своим мнением относительно матча-реванша между его подопечным и действующим чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBF, украинцем Александром Усиком (19-0, 13 КО). По словам тренера, если AJ во втором поединке будет действовать правильно, то без проблем одержит победу.

Специалиста цитирует издательство boxingscene.com:

«Нет никакой чертежной доски, к которой нам нужно было бы вернуться. Просто в бою против такого соперника, нужно оказывать давление с помощью джеба и ударов правой руки, чтобы держать его на дистанции. Так же Энтони должен выбрасывать комбинации при сближении. Усик – хороший боксер, а Джошуа все еще учится. Если Энтони приложит все усилия, то добьется результата».

Эдди Хирн назвал сроки реванша Энтони Джошуа с Александром Усиком.