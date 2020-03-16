Тренер Джошуа рассказал о подготовке его подопечного к бою с Фьюри
Джоби Клейтон, один из тренеров чемпиона мира по версиям WBA/IBF/WBO в супертяжёлом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО), в интервью Sky Sports рассказал, к чему нужно быть готовым его подопечному в предстоящем поединке против соотечественника Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО).
«Прямо сейчас мы выстраиваем фундамент перед началом тренировочного лагеря. Моя работа заключается в том, чтобы Эй Джей набрал лучшую форму. Я знаю, что когда Эй Джей является собой, тогда он настоящая проблема для каждого бойца. Самое важное здесь, – чтобы он фокусировался на самом себе.
Фьюри очень универсальный атлет, и моя задача в команде – полностью концентрироваться на Эй Джее, чтобы он был готов к технике и тактикам, с которыми он может столкнуться в ринге. Эй Джей проделывает великолепную работу, тренируясь с неиссякаемой энергией. Это особенный момент в его карьере. Мне не терпится увидеть, что для нас заготовили последующие месяцы.
Я всегда говорю: тренера должны приучать боксеров к тренировкам, а чемпионов – к отдыху. Мы обязаны убедиться, что Эй Джей отдыхает в надлежащее время, поскольку он очень привержен своему делу».
Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри подписали контракт на два боя.