Тренер Джошуа рассказал о подготовке его подопечного к бою с Фьюри

Энтони Джошуа / фото - ringnews24.com

Джоби Клейтон, один из тренеров чемпиона мира по версиям WBA/IBF/WBO в супертяжёлом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО), в интервью Sky Sports рассказал, к чему нужно быть готовым его подопечному в предстоящем поединке против соотечественника Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО).

Фьюри очень универсальный атлет, и моя задача в команде – полностью концентрироваться на Эй Джее, чтобы он был готов к технике и тактикам, с которыми он может столкнуться в ринге. Эй Джей проделывает великолепную работу, тренируясь с неиссякаемой энергией. Это особенный момент в его карьере. Мне не терпится увидеть, что для нас заготовили последующие месяцы.

Я всегда говорю: тренера должны приучать боксеров к тренировкам, а чемпионов – к отдыху. Мы обязаны убедиться, что Эй Джей отдыхает в надлежащее время, поскольку он очень привержен своему делу».