Потенциальный соперник Усика сделал прогноз на бой украинца с Фьюри
Тренер экс-соперника Кличко и Усика назвал лучшего супертяжа современности
Также Чарльз высказался о потенциальном поединке Фьюри и Уайта
10 января 19:28
Усик, Джошуа, Уайлдер и Фьюри Фото: Marca
Тренер Дерека Чисоры
(32-11, 23 KO) Дон Чарльз в интервью Boxing Social поделился мнением о предстоящем поединке Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO) и Диллиана Уайта (28-2, 19 KO):
Знаете, Тайсон Фьюри лучший супертяж в мире, без сомнения. У него корона на голове. В боксе всякое моет случиться, особенно в хэвивейте, но если говорить о моем мнении, то, конечно же, я загружу все деньги на Фьюри в поединке с Уайтом. На его стороне много факторов – размер, уверенность, непобедимость и то, как он победил Уайлдера. Конечно, он фаворит.
Заслуживает ли Диллиан шанса? Да кто будет с этим спорить. Этот парень только и делал, что ждал. К сожалению, такие вещи происходят в боксе.
Напомним, что бывший соперник Фьюри верит в победу украинца в возможном поединке за «абсолюта».
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