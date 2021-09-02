Тренер Энтони Ярда: «В бою Джошуа – Усик сыграют свою роль габариты»

Тунде Аджайи надеется, что «Эй-Джей» сможет красиво победить украинца

Фото: EssentiallySports

Тренер британского полутяжеловеса Тунде Аджайи дал развернутый о комментарий о предстоящем бое чемпиона мира WBA, WBO, IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) против украинца Александра Усика (18-0, 13 КО):

«Это хороший бой. Я смотрел интервью Энтони Джошуа, и это молодой человек, умеющий очень хорошо выражать свои мысли. У него на плечах замечательная голова. Он хорошо говорит. Вы можете увидеть, почему он маркетинговая машина. Это хороший бой для Джошуа. Некоторые говорят, что это может оказаться немного сложно, но он золотой призер Олимпиады, как и Усик. Впрочем, габариты имеют значение. Не всегда, но я думаю, что в этой ситуации они сыграют свою роль. Меня не впечатлил Усик в бою Дереком Чисорой. Меня не впечатлил его другой поединок в супертяжелом весе. Я забыл, как звали того парня. Да, Чазз Уизерспун. Я думал, что Тим Уизерспун (смеется, - прим.). С моей стороны нет никакого неуважения к этому человеку. Он добился всего. Усик стал абсолютным чемпионом в тяжелом весе, и у него есть мечта – стать чемпионом мира в супертяжелом дивизионе. Мечта Джошуа – объединить все титулы. Так что это будет хороший бой. Я должен выбрать своего соотечественника, поддержать своих людей, поэтому «Эй Джей». Я хочу, чтобы Джошуа показал потрясающее выступление. Я хочу, чтобы он всем продемонстрировал свой высокий класс».

Бой Усик – Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне. Боксеры сдержанно говорят о поединке, в отличии от промоутеров. Так, представитель украинца Александр Красюк в который раз заявил, что уверен в победе Усика. Эдди Хирн же отстаивает противоположную точку зрения.



Билеты на поединок были распроданы за сутки, а Хирн жалеет, что бой нельзя провести сразу на нескольких аренах, такой большой ажиотаж вызывает это противостояние.



Напомним, Усик тренируется под руководством специалиста, работая с которым он добыл главные победы в карьере – золото Олимпийских игр, а также звание абсолютного чемпиона мира.