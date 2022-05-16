Тренер Ф’юрі: «Я не скажу, що Джошуа має змінити перед реваншем з Усиком, бо ці секрети можуть мені знадобитися»

ШугарХілл не став допомагати співвітчизнику «Циганського короля»

Фото: Top Rank

Тренер чемпіона WBC Тайсона Ф’юрі (32-0-1, 23 KO) ШугарХілл Стюард в інтерв’ю iFL TV поділився своїми думками щодо реваншу Олександра Усика (19-0, 13 KO) та Ентоні Джошуа (24-2, 22 KO):



Я не скажу, що Джошуа має змінити, бо ці секрети можуть мені знадобитися. Але йому треба більше бити, це для початку. Я думаю, що другий бій буде важчим. Обидва бійці знають один одного, що може зробити реванш складнішим. Або ж навпаки бій буде легшим. Все залежить від того, хто зробить правильні висновки з першої зустрічі. Я не назву переможця. Я не буду нікому допомагати, так що мені важко вибрати, хто вийде з рингу переможцем.

В WBC розповіли, якою буде доля титула, якщо Ф’юрі все ж повісить рукавички на цвях.