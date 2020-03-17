Тренер Фьюри: «Бой с Джошуа будет тяжелым»

Стюард прокомментировал предстоящий поединок своего подопечного

Тайсон Фьюри / фото - essentiallysports.com

Джаван Стюард, тренер чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 KO), не считает, что предстоящий поединок с обладателем титулов WBA/IBF/WBO Энтони Джошуа (24-1-0, 23 KO) станет прогулкой по парку для его подопечного, сообщает boxingscene.com.

«Я был очень впечатлен его выступлением против Кубрата Пулева, поскольку он проявил терпение и силу. Энтони Джошуа – опасный бой, и в этом не приходится сомневаться. Джошуа один из лучших с точки зрения навыков и опыта. К тому же, он никогда не перестает тренироваться. Нас ждет тяжелый бой, потому что у этого парня есть и баланс, и сила, и тайминг».

Легендарный Флойд Мейвезер предложил Джошуа помощь в подготовке к бою с Фьюри.