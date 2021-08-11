Тренер Фьюри дал прогноз на третий бой с Уайлдером

Энди Ли не сомневается в своем подопечном

Фото: boxingscene.com

Энди Ли, ассистент главного тренера чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 KO), в интервью YouTube-каналу Boxing News TV заявил, что в третьем бою с Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 KO) его подопечный снова одержит досрочную победу, как и в их втором поединке.

«Сложно что-то понять по роликам в социальных сетях. Неизвестно, видим ли мы то, что действительно делают Уайлдер и Малик Скотт, или то, что они хотят нам показать. Но Деонтей выглядит хорошо. У него быстрые руки, он кажется свежим. Конечно, Уайлдер будет очень мотивирован в третьем бою, так что Тайсон воспринимает это крайне серьезно и пытается усердно тренироваться. Посмотрим, как все сложится. В супертяжелом весе произойти может что угодно, но, естественно, я считаю, что Тайсон победит. Я думаю, он остановит Уайлдера».

Энди Ли ожидает увидеть кардинально другого Деонтея Уайлдера в третьем поединке с Тайсоном Фьюри.