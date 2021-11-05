Тренер Фьюри готов вместе с Тайсоном тренировать Джошуа перед реваншем с Усиком

Наставник заверил, что не следует воспринимать это как попытку затроллить AJ

Энтони Джошуа / фото - boxingscene.com

Шугархилл Стюард, тренер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО), утверждает, что он вместе с подопечным готов тренировать Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) перед реваншем с обладателем титулов WBA, WBO и IBF Александром Усиком (19-0, 13 KO). Стюарда цитирует издательство essentiallysports.com:

«Я думаю, что мы бы тренировали его вместе, но Тайсон хочет это сделать. Эта дверь открыта, как я и говорил. Тайсон утверждал то же самое, так что я не знаю, считают ли люди это шуткой или нет. Послушайте, в любом другом виде спорта суперзвезды объединятся с другими суперзвездами, чтобы выиграть чемпионат и добиться чего-то большого. Баскетбол, футбол, американский футбол, бейсбол – там из игроков создают команды, они объединяют усилия. Боксеры способны объединять свои усилия практически так же, как это было с бойцами раньше, когда в одном зале могли тренироваться несколько чемпионов мира».

Тренер Мэнни Пакьяо предложил Энтони Джошуа сотрудничество.