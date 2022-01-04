Тренер Фьюри: «Меня разочаровало выступление не только Джошуа, но и Усика»

Шугар Хилл Стюард подверг критике поединок между украинцем и британцем

Фото: boxingscene.com

Шугар Хилл Стюард, тренер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом дивизионе Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО), в интервью YouTube-каналу SecondsOut признался, что остался разочарован действиями украинца Александра Усика (19-0, 13 KO) и британца Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) в их поединке, которых проходил в сентябре прошлого года.

«Меня разочаровало выступление не только Джошуа, а обоих бойцов. Я просто не увидел того, на что мне нравится смотреть. Это лишь мое личное предпочтение. Я хотел увидеть бой двух супертяжеловесов, а это было что-то вроде тактического балета. Мне просто это было неинтересно. Неважно, кто победил в этом бою, поскольку я не хотел его смотреть. Противостояние с Джошуа не имело для меня значения. Если бы это был хороший поединок, то я бы его посмотрел. Но для меня этот бой не был классным и захватывающим, поэтому я его не смотрел».

Ранее Шугар Хилл Стюард признался, что не смотрел поединок между Александром Усиком и Энтони Джошуа.