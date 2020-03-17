Тренер Фьюри – о его боксе: «Он и сам не знает, что сделает в следующий момент»

Стюард объяснил, почему его подопечный является опасным соперником для любого боксера

Тайсон Фьюри / фото - talksport.com Джаван Стюард, тренер чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 KO), объяснил, почему подготовка к поединку с ним не является тривиальной задачей для его соперников. Стюарда цитирует портал boxingscene.com: «Тайсон непредсказуем в ринге. Да он и сам не знает, что сделает в следующий момент. Может, он решит выйти и просто отбоксировать. С ним вам приходится беспокоиться сразу о нескольких вещах. Будет ли он давить на вас или нет? Это усложняет задачу. Что же касается меня, то я хочу быть готовым к любому бойцу, будь то Уайлдер или Джошуа. У нас осталось не так уж и много времени, и я волнуюсь. Знаете, это похоже на ощущение, будто вы впервые попробовали колу после долгого перерыва». Тренер Фьюри также прокомментировал предстоящий поединок своего подопечного с Джошуа.

Рене Тер Велде