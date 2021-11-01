Тренер Фьюри объяснил желание Тайсона тренировать Джошуа перед реваншем с Усиком

Британские гиганты хотят сделать дрим-тим, чтобы побить маленького украинца





Тренер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО) Шугар Хилл Стюард в комментарии порталу talkSPORT рассказал о причинах, из-за которых его подопечный предложил тренировать Энтони Джошуа (24-2, 21 КО) к реваншу с Александром Усиком (19-0, 13 КО).



«Давайте посмотрим на всю возникшую ситуацию. У нас есть другие виды спорта: баскетбол, футбол, американский футбол… Там выступают ребята, являющиеся друзьями или очень конкурирующими чемпионами. И вы видите, как они объединяются в команды. В баскетболе, футболе и других подобных видах спорта есть дрим-тим или что-то подобное. Эти парни идут на союз, чтобы играть в одной команде и быть успешными».

Напомним, ранее Эдди Хирн рассказал, когда может быть официально объявлен реванш Усик – Джошуа.