Тренер Фьюри сомневается, что Тайсон завершит карьеру после боя с Уайтом
Тренер Фьюри отреагировал на слова Тайсона о завершении карьеры после поединка с Уайтом
Шугархилл Стюард не исключает, что «Цыганский Король» действительно повесит перчатки на гвоздь
03 апреля 13:00
Фото: boxingscene.com
Шугархилл Стюард, тренер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом дивизионе Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO), не исключает, что его подопечный действительно завершит карьеру после боя с Диллианом Уайтом (28-2, 19 KO).
Стюарда цитирует портал thesun.co.uk:
«Что бы он ни говорил в данный момент, так оно и есть. Как вы знаете, все в мире меняют свое мнение, так что здесь все просто зависит от того, как много другие думают над его словами. В любом случае никто не верит Тайсону, поэтому какая разница?»
Официально. Бой Уайт – Фьюри состоится 23 апреля.
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