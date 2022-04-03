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Тренер Фьюри отреагировал на слова Тайсона о завершении карьеры после поединка с Уайтом

Шугархилл Стюард не исключает, что «Цыганский Король» действительно повесит перчатки на гвоздь
Бокс Профессиональный бокс
03 апреля 13:00
Тренер Фьюри отреагировал на слова Тайсона о завершении карьеры после поединка с Уайтом
Фото: boxingscene.com

Шугархилл Стюард, тренер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом дивизионе Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO), не исключает, что его подопечный действительно завершит карьеру после боя с Диллианом Уайтом (28-2, 19 KO).

Стюарда цитирует портал thesun.co.uk:

«Что бы он ни говорил в данный момент, так оно и есть. Как вы знаете, все в мире меняют свое мнение, так что здесь все просто зависит от того, как много другие думают над его словами. В любом случае никто не верит Тайсону, поэтому какая разница?»

Официально. Бой Уайт – Фьюри состоится 23 апреля.

Рене Тер Велде
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Теги

Тайсон Фьюри Диллиан Уайт

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