Тренер Фьюри подсказал Усику, как стоит действовать для победы над Джошуа

Джошуа, Усик и Фьюри / Фото: Sky Sports

Тренер чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 KO) Энди Ли поделился мнением о предстоящем поединке в дивизионе между обладателем титулов WBO/WBA/IBF/IBO Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) и Александром Усиком (18-0, 13 KO):



Он большой сильный левша. Он крепкий, понимаете, что я имею в виду. Мне очень хочется знать, сможет ли он драться в быстром темпе, чтобы ошеломить Джошуа – я не знаю. Если бы я был на его месте, я бы пытался дрался в быстром темпе и выбил Джошуа из его ритма, из его баланса, потому что как только ты осядешь напротив Джошуа – ты мишень. Так что ему нужно двигаться, двигаться, двигаться, и заходить с неудобных углов. Я считаю, это его лучшая тактика. Двигаться, двигаться, использовать работу ног, заставить Джошуа выйти с его позиции, а потом атаковать.