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Тренер Фьюри подсказал Усику, как стоит действовать для победы над Джошуа

Ли считает, что скорость и агрессия могут позволить Усику выйти из ринга с четырьмя поясами
Бокс Профессиональный бокс
18:36
Тренер Фьюри подсказал Усику, как стоит действовать для победы над Джошуа
Джошуа, Усик и Фьюри / Фото: Sky Sports

Тренер чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 KO) Энди Ли поделился мнением о предстоящем поединке в дивизионе между обладателем титулов WBO/WBA/IBF/IBO Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) и Александром Усиком (18-0, 13 KO):

Многие восхищаются размерами и мощью Энтони Джошуа, а также улучшением его основ. Он хороший боец. Я думаю, это может быть слишком для Усика. Усик – это углы, хорошее передвижение в ринге, он может атаковать непредсказуемым способом. Временами он может смущать Джошуа. Но я просто считаю, что по разнице в размерах вам нужно выбрать фаворитом Джошуа.

Он большой сильный левша. Он крепкий, понимаете, что я имею в виду. Мне очень хочется знать, сможет ли он драться в быстром темпе, чтобы ошеломить Джошуа – я не знаю. Если бы я был на его месте, я бы пытался дрался в быстром темпе и выбил Джошуа из его ритма, из его баланса, потому что как только ты осядешь напротив Джошуа – ты мишень. Так что ему нужно двигаться, двигаться, двигаться, и заходить с неудобных углов. Я считаю, это его лучшая тактика. Двигаться, двигаться, использовать работу ног, заставить Джошуа выйти с его позиции, а потом атаковать.

Экс-чемпион крузервейта Тони Белью считает, что Усик способен нокаутировать AJ.

Источник: vringe.com Олег Шумейко-младший
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Теги

Александр Усик - Энтони Джошуа Александр Усик

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