Тренер Фьюри раскрыл пару секретов о подготовке Тайсона к трилогии с Уайлдером

ШугарХилл Стюард / фото - Getty Images

ШугарХилл Стюард, тренер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО), поделился инсайдами о подготовке своего подопечного к третьему поединку с Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО). Цитирует Стюарда портал BoxingScene.

Психологическая сторона очень важна, потому что именно разум контролирует тело. И всего, что разум может вообразить, можно достичь. Кто-то с сильным настроем определенно может побить того, кто сильнее физически. То, что у вас сильный бицепс, не значит, что вы можете его контролировать. Все контролирует разум. Также важно и то, как быстро вы способны адаптироваться к меняющейся ситуации».