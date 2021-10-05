Уайлдер: «Даже в худшую мою ночь Фьюри не смог меня нокаутировать»
Тренер Фьюри раскрыл пару секретов о подготовке Тайсона к трилогии с Уайлдером
ШугарХилл Стюард готовит подопечного к лучшей версии «Бронзового бомбардировщика»
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ШугарХилл Стюард / фото - Getty Images
ШугарХилл Стюард, тренер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО), поделился инсайдами о подготовке своего подопечного к третьему поединку с Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО). Цитирует Стюарда портал BoxingScene.
«У нас, как и у улучшенной версии Уайлдера, тоже есть фактор страха. Тайсон будет весить на 9 кг больше, чем в прошлый раз. Он будет крупнее, тяжелее, лучше и сильнее. Его вес будет в районе 130 кг. Почему бы и нет? С таким весом Фьюри тренируется, и это не жир, а мышцы. Мы готовимся к лучшей версии Деонтея Уайлдера, какая только может быть.
Психологическая сторона очень важна, потому что именно разум контролирует тело. И всего, что разум может вообразить, можно достичь. Кто-то с сильным настроем определенно может побить того, кто сильнее физически. То, что у вас сильный бицепс, не значит, что вы можете его контролировать. Все контролирует разум. Также важно и то, как быстро вы способны адаптироваться к меняющейся ситуации».
Напомним, Усик поделился мнением о трилогии Деонтея и Фьюри.
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