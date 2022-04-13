Тренер Фьюри: «Тайсон – король нокаутов»

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Шугархилл Стюард, тренер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом дивизионе Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO), в преддверии боя подопечного против Диллиана Уайта (28-2, 19 KO) провозгласил его королем нокаутов.

Стюарда цитирует портал thesun.co.uk:

Да, у Уайта есть шанс. Он может ударить, Диллиан – потрясающий панчер. У него почти столько же нокаутов, как и у Фьюри. Единственная разница между ними, если говорить честно, в том, что Тайсон – король нокаутов. Он сбросил с трона предыдущего короля, что сделало его законным королем нокаутов.

Сейчас Фьюри – мощный панчер. Тайсон сверг с трона Деонтея Уайлдера так же, как и Владимира Кличко, да еще и нокаутировал его, дважды победил Уайлдера его же оружием. Это делает Тайсона законным, фактически самым мощным панчером в боксе. Ты не можешь стать самым мощным панчером в боксе если не вырубишь самого мощного панчера».