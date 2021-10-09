Тренер Фьюри: «Тайсон в бою с Уайлдером продемонстрирует навыки и талант, о которых многие люди даже не подозревают»

Шугар Хилл Стюард считает, что «Цыганский Король» стал значительно лучше, с тех пор, как начал работать с ним

Тайсон Фьюри / фото - boxingscene.com Шугар Хилл Стюард, тренер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе, британца Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО), считает, что его подопечный стал значительно лучше, с тех пор, как начал работать с ним. Также тренер обещает, что во время предстоящего боя с американцем Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО), «Цыганский Король» продемонстрирует способности, о которых никто даже не подозревал. Специалиста цитирует портал manchestereveningnews.co.uk: «Может быть, если бы Тайсон пришел к нам, когда ему было 25 лет, то мы раньше раскрыли в нем потенциал нокаутера. Все же у него была отличная карьера. Он был на вершине. Сейчас мы работаем немного над другими вещами и пытаемся их применить с максимальной эффективностью. Перед вторым боем с Уайлдером, Тайсон уже многому научился. Вы сами видели результат. Перед этим поединком у нас было несколько тренировочных сборов. Фьюри был сосредоточен и поглощен работой. К тому же он стал мудрее. Мудрость очень важна в боксе. Моя работа заключается в том, чтобы сделать Тайсона лучше. Мы очень взволнованы предстоящим боем, потому что у Фьюри есть возможность продемонстрировать навыки и талант, о которых многие люди даже не подозревают». Результаты взвешивания Фьюри и Уайлдера. Текстовая онлайн трансляция поединка будет доступна на нашем сайте.

Рене Тер Велде