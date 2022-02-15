Уайлдер: «Бокс оставил дурное послевкусие – опасность, политика, мошенничество»
Тренер Фьюри: «Уайлдер восстановится и вновь будет вырубать людей направо и налево»
Шугар Хилл Стюард не считает Деонтея фаворитом в гипотетическом бою с Джошуа
11:34
Фото: Getty Images
Тренер чемпиона WBC Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO) Шугар Хилл Стюард в интервью FightHype.com высказался о Деонтее Уайлдере (42-2-1, 41 KO) и порассуждал о возможном поединке американца с Энтони Джошуа
(24-2, 22 KO):
В данный момент Уайлдеру нужен отдых. Это древняя наука, что отдых очень полезен для твоего тела. Когда Деонтей восстановится, он вернется и вновь будет вырубать людей направо и налево.
В данный момент я бы не назвал Уайлдера фаворитом в потенциальном поединке с Джошуа. Честно говоря, я бы хотел просто взглянуть на этот бой, как болельщик. Не с ринг-сайда, а с четвертого ряда. Позвольте мне посмотреть на этот бой. Ведь этот поединок будет захватывающим.
Все, что я люблю, это нокауты. Так что да, хотелось бы увидеть как кого-то удосрочат.
Уайлдер будет решать, оставаться ли в боксе с помощью психоделика.