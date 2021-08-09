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Тренер Фьюри: «Уайлдер выглядит свежим и мотивированным, так что Тайсон тренируется упорно»

Ли уверен, что проблем с недооценкой соперника не будет
Бокс Профессиональный бокс
19:21
Тренер Фьюри: «Уайлдер выглядит свежим и мотивированным, так что Тайсон тренируется упорно»
Уайлдер и Фьюри / Фото: Showtime

Тренер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 KO) Энди Ли высказался о предстоящем поединке подопечного против Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 KO):

Тайсон Фьюри – Деонтей Уайлдер. С точки зрения тренера, вы увидели какие-нибудь улучшения в Деонтее Уайлдере по тем видеоклипам, которые вы видели?

Тяжело что-то понять по клипам. Ты не видишь, что они делают, ты видишь только то, что они хотят, чтобы ты увидел. Но это выглядит хорошо. У него быстрые руки, он выглядит свежим, он будет, очевидно, очень мотивирован на поединок, поэтому Тайсон тренируется очень серьёзно, очень упорно. Посмотрим, что случится.

Напомним, что тренер американца связал перенос поединка с избиением «Цыганского короля» в тренировочном лагере.

Источник: vringe.com Олег Шумейко-младший
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Тайсон Фьюри - Деонтей Уайлдер Тайсон Фьюри

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