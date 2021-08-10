Тренер Фьюри: «Уайлдеру нужно многое доказать, он будет очень мотивирован»

Энди Ли ожидает увидеть кардинально другого «Бронзового Бомбардировщика» в третьем поединке с «Цыганским Королем»

Фото: boxingscene.com

Энди Ли, ассистент главного тренера чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 KO), в интервью The Mirror признался, что ожидает увидеть кардинально другого Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 KO), когда оба боксера разделят ринг в третий раз.

«Думаю, это очень опасный поединок. Мне кажется, Уайлдер будет куда свежее, так что это нас ждет очень опасный бой. Ему нужно многое доказать. Он будет невероятно мотивирован, готовясь к этой схватке».

Как и Фьюри, Ли сдал положительный тест на COVID-19. У него были те же симптомы, но при этом он не считает, что болезнь тем или иным образом повлияет на выступление британца.

«Когда я был в Америке, я заболел коронавирусом. Я был вместе с Тайсоном, и у нас обоих была эта болезнь, что и послужило отменой поединка. Три или четыре дня я чувствовал сильную усталость, но не терял запах или вкус, у меня не было температуры, однако это очень серьезная вещь, которой тебе не хочется болеть. Особенно когда ты спортсмен, ведь это заставит тебя сняться с боя. У Тайсона было то же, что и у меня, и сейчас я ощущаю себя в полном порядке».

Тайсон Фьюри в очередной раз задел своего соперника по трилогии Деонтея Уайлдера.