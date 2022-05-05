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Тренер Фьюри: «Усик будет лучше Джошуа в плане навыков, но у меня есть опасения из-за потери веса»

Кевин Барри опасается за украинца в реванше с британцем
Бокс Профессиональный бокс
17:00
Тренер Фьюри: «Усик будет лучше Джошуа в плане навыков, но у меня есть опасения из-за потери веса»
Фото: boxingscene.com

Кевин Барри, тренер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (32-0-1, 23 KO), в интервью YouTube-каналу Ушатайка признался, что опасается за Александра Усика (19-0, 13 КО) в реванше с Энтони Джошуа (24-2, 22 KO), так как слышал, что украинец потерял много веса.

«У Усика отменный, потрясающий джеб, один из самых высоких бойцовских интеллектов в мировом боксе. Если вы смотрели мои интервью до его боя с Джошуа, я утверждал, что Усик выиграет. Люди говорили, что Джошуа слишком крупный, мощный, что он изобьет Усика, но я так не считал. Александр выбрал прекрасный геймплан, и в сочетании с его стилем это дало результат.

Когда они обсуждали немедленный реванш, я был уверен, что он побьет Джошуа еще убедительнее, но сейчас ситуация немного другая. Из-за всех этих событий у него получился перерыв. Я знаю, что он не мог нормально тренироваться. Мне сказал это его менеджер Эгис Климас, с которым мы недавно общались в Миннеаполисе. Он сказал, что Усик по понятным причинам не тренировался, пока был в Украине.

Я также слышал, что Усик потерял много веса. Мы помним, что перед подъемом в тяжи он прилично набрал, и сейчас, за время, проведенное в Украине, он растерял значительную часть этой массы, потому что у него не было доступа к нормальному питанию. Из-за всей этой ситуации с потерей веса у меня есть определенная обеспокоенность, но что касается техники и навыков, я уверен, что в этом Усик будет лучше Джошуа».

Александр Усик не верит заявлению Тайсона Фьюри о завершении карьеры.

Рене Тер Велде
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Теги

Энтони Джошуа Александр Усик Тайсон Фьюри

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