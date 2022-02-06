Уоррен: «Хирн не имеет никакого к отношения к бою Фьюри – Уайт»
Тренер Фьюри: «Вспомните бой с Владимиром Кличко – никто не может притронуться к Тайсону»
Стюард высказался о бое «Цыганского короля» с Уайтом
06 февраля 20:35
Фото: Sky Sports
Тренер чемпиона WBC Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO) Шугар Хилл Стюард в интервью FightHype.com поделился планом на бой с Диллианом Уайтом (28-2, 19 KO):
Тайсону просто стоит боксировать, что он и делал ранее. Вспомните бой с Владимиром Кличко. В таком случае никто не может притронуться к «Цыганскому королю».
Сейчас я думаю, что в бою с Уайтом лучше боксировать. Но уже завтра все может измениться, и я скажу Фьюри пойти и взять его живьем наскоком. Идеально быть готовым ко всему. Ведь если что-то случится во время боя, ты всегда можешь подстроиться.
Если придется боксировать весь бой до нокаута, то так и будет. Но если Тайсон увидит, что соперник получил урон, он пойдет прямо на свою жертву.
Фьюри заявил, что Александр Усик (19-0, 13 KO) второй победой завершит карьеру Энтони Джошуа (24-2, 22 KO).
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