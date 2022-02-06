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Тренер Фьюри: «Вспомните бой с Владимиром Кличко – никто не может притронуться к Тайсону»

Стюард высказался о бое «Цыганского короля» с Уайтом
Бокс Профессиональный бокс
06 февраля 20:35
Тренер Фьюри: «Вспомните бой с Владимиром Кличко – никто не может притронуться к Тайсону»
Фото: Sky Sports

Тренер чемпиона WBC Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO) Шугар Хилл Стюард в интервью FightHype.com поделился планом на бой с Диллианом Уайтом (28-2, 19 KO):

 Тайсону просто стоит боксировать, что он и делал ранее. Вспомните бой с Владимиром Кличко. В таком случае никто не может притронуться к «Цыганскому королю».

Сейчас я думаю, что в бою с Уайтом лучше боксировать. Но уже завтра все может измениться, и я скажу Фьюри пойти и взять его живьем наскоком. Идеально быть готовым ко всему. Ведь если что-то случится во время боя, ты всегда можешь подстроиться.

Если придется боксировать весь бой до нокаута, то так и будет. Но если Тайсон увидит, что соперник получил урон, он пойдет прямо на свою жертву.

Фьюри заявил, что Александр Усик (19-0, 13 KO) второй победой завершит карьеру Энтони Джошуа (24-2, 22 KO).

Олег Шумейко-младший
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Тайсон Фьюри Диллиан Уайт

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