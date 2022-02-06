Тренер Фьюри: «Вспомните бой с Владимиром Кличко – никто не может притронуться к Тайсону»

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Тренер чемпиона WBC Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO) Шугар Хилл Стюард в интервью FightHype.com поделился планом на бой с Диллианом Уайтом (28-2, 19 KO):



Сейчас я думаю, что в бою с Уайтом лучше боксировать. Но уже завтра все может измениться, и я скажу Фьюри пойти и взять его живьем наскоком. Идеально быть готовым ко всему. Ведь если что-то случится во время боя, ты всегда можешь подстроиться.

Если придется боксировать весь бой до нокаута, то так и будет. Но если Тайсон увидит, что соперник получил урон, он пойдет прямо на свою жертву.