За право встретиться с Усиком завязывается рубка. Обязательного претендента хотят отодвинуть
Тренер Фьюри: «Я увидел 30 секунд боя Усик – Джошуа и сказал, что не могу это смотреть»
ШугарХилл Стюард – о титульном бое в супертяжелом дивизионе
13:56
ШугарХилл Стюард / Фото - boxingsceneНаставник чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом дивизионе Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО), ШугарХилл Стюард, в интервью YouTube-каналу SecondsOut заявил, что отказался от просмотра боя между обладателем титулов WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком (19-0, 13 KO) и Энтони Джошуа (24-2, 22 KO).
«Я не видел бой Усик – Джошуа, не смотрел его. Мы с Тайсоном были в тренировочном лагере. Когда они дрались, я готовил на улице барбекю. Результат поединка меня совсем не удивил. Я посмотрел секунд 30 и такой: «Так, я пошел отсюда». Это то, что я просто почувствовал. Я не захотел смотреть. Увидел 30 секунд и подумал: «Ох». Я сказал, что ухожу, что не могу это смотреть».
«Тайсон и другие спрашивали, почему я так решил. Я ответил: «Послушайте, я уже знаю, что произойдет. Этот поединок выглядит не очень хорошо. В этом бою ничего особо не изменится». Насколько я слышал, так и было. Так что я вышел на улицу и приготовил вкусное барбекю, ребрышки и стейк. Я приятно провел время возле гриля».
В сентябре 2021 года Усик выиграл бой у Джошуа единогласным решением судей.
Напомним, что перед реваншем с Усиком у британца еще одно суперзвездное пополнение в тренировочном лагере.