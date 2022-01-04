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Тренер Фьюри: «Я увидел 30 секунд боя Усик – Джошуа и сказал, что не могу это смотреть»

ШугарХилл Стюард – о титульном бое в супертяжелом дивизионе
Бокс Профессиональный бокс
13:56
Тренер Фьюри: «Я увидел 30 секунд боя Усик – Джошуа и сказал, что не могу это смотреть»
ШугарХилл Стюард / Фото - boxingscene
Наставник чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом дивизионе Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО), ШугарХилл Стюард, в интервью YouTube-каналу SecondsOut заявил, что отказался от просмотра боя между обладателем титулов WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком (19-0, 13 KO) и Энтони Джошуа (24-2, 22 KO).

«Я не видел бой Усик – Джошуа, не смотрел его. Мы с Тайсоном были в тренировочном лагере. Когда они дрались, я готовил на улице барбекю. Результат поединка меня совсем не удивил. Я посмотрел секунд 30 и такой: «Так, я пошел отсюда». Это то, что я просто почувствовал. Я не захотел смотреть. Увидел 30 секунд и подумал: «Ох». Я сказал, что ухожу, что не могу это смотреть». 


«Тайсон и другие спрашивали, почему я так решил. Я ответил: «Послушайте, я уже знаю, что произойдет. Этот поединок выглядит не очень хорошо. В этом бою ничего особо не изменится». Насколько я слышал, так и было. Так что я вышел на улицу и приготовил вкусное барбекю, ребрышки и стейк. Я приятно провел время возле гриля». 


В сентябре 2021 года Усик выиграл бой у Джошуа единогласным решением судей.

Напомним, что перед реваншем с Усиком у британца еще одно суперзвездное пополнение в тренировочном лагере.


Владимир Кириченко
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Александр Усик Энтони Джошуа Александр Усик - Энтони Джошуа Тайсон Фьюри

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