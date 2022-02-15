«Будет круто, если завалю его первым ударом». Известно, когда Райан Гарсия проведет следующий бой
Тренер Гарсии: «На вершине легкого веса есть много парней, которых Райан может побить уже сегодня»
Гуссен считает, что проблема существует только в организации боев с ними
08:47
Райан Гарсия / Фото: DAZN
Новый тренер проспекта легкого веса Райана Гарсии
(21-0, 18 KO) Джо Гуссен высказался о перспективах своего подопечного. Слова специалиста приводит портал boxingnews24.com.
«Думаю, что следующий бой Райна против Того даст много информации о нем. На вершине легкого веса есть много парней, которых Гарсия может побить уже сегодня, но организация таких боев зависит от его менеджеров и промоутера. Я это оставляю им.
После того, как они назовут имя соперника, то я им скажу: «Хорошо, если это тот, кого вы выбрали, и Райан согласе, тогда мы разработаем стратегию и план на бой». Сейчас глупо смотреть сквозь пальцы, разбирая парней, с которыми мы возможно будем драться, но, когда придет время, мы будем готовы».
Напомним, Гарсия 9-го апреля в Сан-Антонио проведет поединок против Эммануэль Тагоэ из Ганы.
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