﻿Тренер Гарсии: «На вершине легкого веса есть много парней, которых Райан может побить уже сегодня»

Райан Гарсия / Фото: DAZN

Новый тренер проспекта легкого веса Райана Гарсии (21-0, 18 KO) Джо Гуссен высказался о перспективах своего подопечного. Слова специалиста приводит портал boxingnews24.com.



После того, как они назовут имя соперника, то я им скажу: «Хорошо, если это тот, кого вы выбрали, и Райан согласе, тогда мы разработаем стратегию и план на бой». Сейчас глупо смотреть сквозь пальцы, разбирая парней, с которыми мы возможно будем драться, но, когда придет время, мы будем готовы».