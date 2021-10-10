Тренер Гассиева: «Не могу сказать, кто победит в бою Усик – Фьюри»

Виталий Сланов, тренер бывшего чемпиона мира в тяжелом весе Мурата Гассиева, после победы Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО) над Деонтеем Уайлдером (42-2-1, 41 КО) признался, что хотел бы увидеть бой «Цыганского короля» против украинца Александра Усика (19-0, 13 КО):

В бою с Уайлдером Фьюри все делал очень грамотно, хорошо чувствовал себя вблизи: взрывался, пробивал, какие апперкоты выбрасывал. И левая рука у него хорошая. Я думаю, для Усика это будет самый сложный бой.

Команда Усика будет разрабатывать план, а я не могу сказать, как бы он мог драться. В принципе, он может к любому сопернику приспособиться, но с Фьюри все равно будет сложнее, чем со всеми остальными. Усик вряд ли навяжет драку. Он будет избегать такой работы и постарается переиграть за счет работы ног и передвижений. С таким Тайсоном Фьюри будет сложно».