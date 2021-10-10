Тренер Гассиева: «Не могу сказать, кто победит в бою Усик – Фьюри»
Виталий Сланов, тренер бывшего чемпиона мира в тяжелом весе Мурата Гассиева, после победы Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО) над Деонтеем Уайлдером (42-2-1, 41 КО) признался, что хотел бы увидеть бой «Цыганского короля» против украинца Александра Усика (19-0, 13 КО):
«Я бы хотел увидеть бой Усик – Фьюри. Здесь я не могу сказать, кто выиграл бы. Если с Джошуа я думал, что победит Александр, то здесь сложно сказать. Фьюри как боксер лучше, чем Джошуа. У него и тайминг лучше, и ноги, он быстрее, умнее, голова лучше работает. А еще он не устает.
В бою с Уайлдером Фьюри все делал очень грамотно, хорошо чувствовал себя вблизи: взрывался, пробивал, какие апперкоты выбрасывал. И левая рука у него хорошая. Я думаю, для Усика это будет самый сложный бой.
Команда Усика будет разрабатывать план, а я не могу сказать, как бы он мог драться. В принципе, он может к любому сопернику приспособиться, но с Фьюри все равно будет сложнее, чем со всеми остальными. Усик вряд ли навяжет драку. Он будет избегать такой работы и постарается переиграть за счет работы ног и передвижений. С таким Тайсоном Фьюри будет сложно».
Накануне Фьюри победил Уайлдера, побывав в двух нокдаунах. После поединка «Цыганский король» заявил, что является лучшим супертяжеловесом современности.
А если касательно Усика, то ему предстоит реванш с Энтони Джошуа.
Напомним, промоутер украинца считает, что Фьюри – «сладкая булочка» для его клиента.