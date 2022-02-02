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Тренер Канело назвал дату и место проведения следующего боя звездного мексиканца
Эдди Рейносо – о планах подопечного на год
02 февраля 07:37
Эдди Рейносо и Сауль Алтварес / фото - TGB
Эдди Рейносо, тренер абсолютного чемпиона второго среднего веса Сауля Альвареса (57-1-2, 39 КО), в интервью порталу BoxingNews 24 рассказал о планах своего подопечного на 2022 год, а также назвал приблизительную дату и место проведения его следующего боя.
«Мы рассчитываем провести поединки в мае и сентябре. Первый в США, а второй в Мексике. Посмотрим, сможем ли мы организовать ему выступление на стадионе Azteca в Мехико. Надеюсь, у нас будет шанс выступить на этой арене».
Напомним, Гвоздик рассказал, за счет чего Альварес сможет победить Бетербиева.
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