Тренер Канело объяснил, почему попросил WBC дать его подопечному чемпионский бой в крузервейте

Эдди Рейносо / фото - Ring Side

Эдди Рейносо, тренер абсолютного чемпиона суперсреднего веса Сауля Альвареса (57-1-2, 39 КО), объяснил, почему попросил Всемирный боксерский совет организовать бой между его подопечным и чемпионом мира по версии WBC в первом тяжелом весе Илунгой Макабу (28-2, 25 КО).

Многие могут назвать наше решение безумием, но так говорили об Альваресе, когда он был чемпионом еще в первом среднем весе и принял решение подняться в средний, второй средний и полутяжелый дивизионы. Я доверяю Альваресу, он силен и обладает многим качествами. Я знаю, что он выиграет этот бой.

Нам предстоит тяжелое испытание. Такое же, которое мы прошли во втором среднем и полутяжелом весе. Теперь мы постараемся преодолеть его в первом тяжелом дивизионе».