«Люди ноют, что Канело уклоняется от боев с Бенавидесом и Чарло». Дэн Рафаэль прокомментировал переход Альвареса в тяжелый вес
Тренер: «Канело заставит всех потенциальных соперников драться между собой»
Стивен Эдвардс считает решение Альвареса перейти в крузеры верным
09:52
Стивен Эдвардс / фото - Getty Images
WBC санкционировала бой абсолютного чемпиона второго среднего веса Сауля Альвареса (57-1-2, 39 КО) с держателем пояса организации в первом тяжелом весе Илунгой Макабу (28-2, 25 КО).
Американский тренер Стивен Эдвардс считает, что Канело принял правильное решение, тем самым вынудив всех претендентов на бой подраться между собой, чтобы выявить сильнейшего. Цитирует специалиста Twitter Breadman Boxing.
«Канело умен. Энтони Диррелл, Давид Бенавидес, Джермалл Чарло, Дмитрий Бивол, Артур Бетербиев... Все они хотели боя с Альваресом. А он вынудит их всех подраться друг с другом для того, чтобы получить шанс провести бой с ним. Вот теперь-то мы и увидим, кто является настоящим бойцом. Теперь им не нужно ждать выигрыша в лотерею».
Напомним, Крис Мэнникс считает, что решение подняться в крузеры – большая ошибка Канело.
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