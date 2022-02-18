Тренер Хана: «От былого Брука ничего не осталось»

Брайан Макинтайр уверен, что его подопечный легко победит соотечественника

Келл Брук / фото - Getty Images

Брайан Макинтайр, тренер британского экс-чемпиона мира Амира Хана (34-5, 21 КО), на финальной пресс-конференции высказался о предстоящем поединке своего подопечного с Келлом Бруком (39-3, 27 КО), заявив, что по итогам этого боя Хан выйдет победителем.

«Ты сказал, что я согласился на этот бой только из-за чека. И ты сказал, что знаешь, что осталось от Келла, не так ли? Да, знаешь, ведь именно по этой причине ты и отказался лететь с ним в Америку на бой с Кроуфордом. Ты знал, что он ничего не сможет сделать. Так что позволь-ка мне кое-что сказать. Тренируйся – не тренируйся, ничего, бл*ть, не изменится. Ничего. Поэтому это ты пришел за чеком. Потому что от Брука ничего не осталось. И ты знаешь об этом».

Результаты взвешивания Хан – Брук.

Следите за поединком Хан – Брук в онлайн трансляции на нашем сайте. Начало – 19-го февраля, в 23:00.