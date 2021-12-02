Хирн: «Абсолютным чемпионом легкого веса станет победитель боя Камбосос - Хэйни»
Тренер Хэйни: «Диас может нарваться на удар, если пойдет вперед»
Бен Дэвисон отметил мощность своего подопечного
19:25
Девин Хэйни / Фото - sportingnewsТренер чемпиона мира по версии WBC в легком дивизионе Дэвина Хэйни (26-0, 15 КО), Бен Дэвисон, в интервью YouTube-каналу FightHype.com с уверенностью заявил, что его оппонент, Джозеф Диас (32-1-1, 15 КО), недооценивает его подопечного в канун их поединка, который на этих выходных возглавит боксерский ивент от DAZN.
«Думаю, что он попытается надавить на Дэвина и навязать высокий темп, однако проблема для него будет заключаться в том, что его будут ждать. И он рискует нарваться на кое-что неприятное. Потому что он недооценивает удар Дэвина».
«Поэтому я скажу, что поединок пройдет по двум возможным сценариям. Он либо примет на себя риски и продолжит прессинговать, либо перестроится. И мы готовы к обоим вариантам».
Хэйни свой крайний бой провел 29 мая, выиграв решением судей у Хорхе Линареса. Диас в 2021-м году провел два поединка. Сначала он свел вничью схватку с Савкатжоном Рахимовым и выиграл у Хавьера Фортуны.
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