«Ученый и ковбой». Экс-тренер Усика сравнил братьев Кличко
Тренер Хэйни – о потенциальном бое Усика и Фьюри: «Я заинтригован»
Экс-тренер «Цыганского короля» считает, что преимущество на стороне британца
09:42
Фото: Metro
Тренер чемпиона WBC Девина Хэйни (27-0, 15 KO) Бен Дэвисон в интервью SecondsOut поделился мнением о возможном поединке за звание абсолютного чемпиона супертяжелого веса между Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 KO) и Александром Усиком
(19-0, 13 KO):
Когда речь идет о Фьюри и его поединке против кого-либо, сложно делать предсказания. Ведь Тайсон так разносторонен. Он огромный парень и может драться в таком стиле. Но в то же время он может боксировать, даже в разных стойках.
Буду честен, я заинтригован тем, как сойдутся два стиля и каков план на бой будет у Тайсона.
Напомним, что в следующем бою Фьюри не будет защищать свой пояс.
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