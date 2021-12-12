Тренер Комми: «Ломаченко фантастический боец, но великим я бы его не назвал»

Андре Розье / фото - The Ring

Сегодня, 12 декабря, на легендарной арене Madison Square Garden завершился вечер бокса, организованный промоутерской компанией Top Rank, в главном событии которого экс-чемпион трех весовых категорий, украинец Василий Ломаченко (16-2, 11 КО) победил бывшего чемпиона IBF, ганца Ричарда Комми (30-3, 27 КО).

Тренер Комми Андре Розье высказался об этом поединке, а также сравнил украинца с великими боксерами.

Нет, он не был очень сложным. Конечно, я считаю его фантастическим бойцом, но были вещи, которые делал Ричард, и они работали. Было бы по-другому, если бы Лома был непобедимым. Но раз у него есть поражения, значит, есть способы победы над ним. Мы просто не жали на курок достаточно быстро, и он не придерживался первоначального плана. Вот чего нам не хватило.

Ломаченко – хороший боец, лучший талант в поколении? Я знаю, что он проиграл Салидо, он проиграл Теофимо, но перед поражением Теофимо его ставили в список pound-for-pound под номером два. Когда он проиграл, он опустился.

Верно, это основы бокса. Я считаю его исключительным бойцом. Да, он будет в Зале славы. Считаю ли я его бойцом из категории Мейвезера? Нет. Флойд – это Флойд. Рой Джонс – это Рой Джонс. Мухаммед Али – это Мухаммед Али. Великие выделяют себя. Он точно фантастический талант. Он будет включён в Зал славы, но великим в истории я бы его не назвал.