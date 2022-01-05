Тренер Комми рассказал о главных ошибках своего подопечного в бою с Ломаченко

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 17
Сейчас 0
Сегодня 16
Завтра 22
Развернуть Свернуть
Хоккей (7 событий из 8) показать все
Лига чемпионов 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
20:00 Регле - Фрелунда 5:3 Окончен
21:30 Ред Булл Мюнхен - Таппара -:- Перенесен
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:30 Краматорск - СК Сокол 1:3 Окончен
19:00 Мариуполь - Белый Барс 4:3 Окончен
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Нью-Йорк Рейнджерс - Эдмонтон Ойлерс 4:1 Окончен
02:30 Торонто Мейпл Лифс - Каролина Харрикейнс -:- Перенесен
02:30 Оттава Сенаторс - Миннесота Уайлд -:- Перенесен
Баскетбол (10 событий из 10) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Вашингтон Уизардз - Шарлотт Хорнетс 124:121 Окончен
02:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Хьюстон Рокетс 133:113 Окончен
02:30 Бруклин Нетс - Мемфис Гриззлис 104:118 Окончен
03:00 Милуоки Бакс - Детройт Пистонс 106:115 Окончен
03:00 Чикаго Буллз - Орландо Мэджик 102:98 Окончен
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Юта Джаз 104:115 Окончен
03:30 Даллас Маверикс - Денвер Наггетс 103:89 Окончен
05:00 Голден Стэйт Уорриорз - Майами Хит 115:108 Окончен
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Атланта Хоукс 136:131 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Клипперс - Миннесота Тимбервулвс 104:122 Окончен
нет важных матчей
Хоккей (11 событий из 21) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:30 Альтаир - Донбасс -:- Запланирован
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Монреаль Канадиенс - Вашингтон Кэпиталз -:- Перенесен
02:00 Бостон Брюинс - Нью-Джерси Дэвилз 5:3 Окончен
02:00 Коламбус Блу Джекетс - Тампа-Бэй Лайтнинг 2:7 Окончен
02:00 Флорида Пантерс - Калгари Флэймс 6:2 Окончен
02:30 Детройт Ред Уингс - Сан-Хосе Шаркс 6:2 Окончен
03:30 Чикаго Блэкхокс - Колорадо Эвеланш 3:4 Окончен
04:00 Аризона Койотис - Виннипег Джетс 1:3 Окончен
05:00 Сиэтл Кракен - Нью-Йорк Айлендерс -:- Перенесен
05:00 Анахайм Дакс - Филадельфия Флайерс 4:1 Окончен
05:00 Вегас Голден Найтс - Нэшвилл Предаторс 2:3 Окончен
Баскетбол (5 событий из 5) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Кливленд Кавальерс - Мемфис Гриззлис 106:110 Окончен
02:00 Торонто Рэпторс - Сан-Антонио Сперс 129:104 Окончен
02:30 Нью-Йорк Никс - Индиана Пэйсерс 104:94 Окончен
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Финикс Санс 110:123 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Сакраменто Кингз 122:114 Окончен
Футбол (6 событий из 10) показать все
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:30 Болонья - Интер -:- Запланирован
15:30 Специя - Верона -:- Запланирован
15:30 Лацио - Эмполи -:- Запланирован
17:30 Аталанта - Торино -:- Запланирован
19:30 Милан - Рома -:- Запланирован
21:45 Ювентус - Наполи -:- Запланирован
Хоккей (5 событий из 6) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:30 Мариуполь - СК Сокол -:- Запланирован
19:00 Краматорск - Белый Барс -:- Запланирован
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Торонто Мейпл Лифс - Эдмонтон Ойлерс -:- Запланирован
02:30 Питтсбург Пингвинс - Сент-Луис Блюз -:- Запланирован
05:00 Ванкувер Кэнакс - Нью-Йорк Айлендерс -:- Перенесен
Баскетбол (11 событий из 11) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Шарлотт Хорнетс - Детройт Пистонс -:- Запланирован
02:00 Орландо Мэджик - Филадельфия Севенти Сиксерс -:- Запланирован
02:00 Вашингтон Уизардз - Хьюстон Рокетс -:- Запланирован
02:30 Бостон Селтикс - Сан-Антонио Сперс -:- Запланирован
02:30 Даллас Маверикс - Голден Стэйт Уорриорз -:- Запланирован
02:30 Индиана Пэйсерс - Бруклин Нетс -:- Запланирован
03:00 Милуоки Бакс - Торонто Рэпторс -:- Запланирован
03:00 Миннесота Тимбервулвс - Оклахома-Сити Тандер -:- Запланирован
05:00 Денвер Наггетс - Юта Джаз -:- Запланирован
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Майами Хит -:- Запланирован
05:00 Сакраменто Кингз - Атланта Хоукс -:- Запланирован

Тренер Комми рассказал о главных ошибках своего подопечного в бою с Ломаченко

Андре Розье высказался о поражении экс-чемпиона в бою против украинца
Бокс Профессиональный бокс
14:59
Тренер Комми рассказал о главных ошибках своего подопечного в бою с Ломаченко
Ломаченко - Комми / фото - Getty Images

Андре Розье, тренер экс-чемпиона мира в легком весе Ричарда Комми (30-4, 27 КО) в эфире WBH Radio указал на главные ошибки своего подопечного в бою с Василием Ломаченко (16-2, 11 КО).

«Мы работали над вещами, которые Ричард не сделал в бою. Я говорил ему держать руки вверху – он часто опускал их по ходу поединка. Ричард делал это чаще, чем я от него ожидал в бою против левши. Опускание его левой руки – это была большая ошибка. Я говорил ему закручивать влево, крутиться как акула, бить, переводить на корпус и использовать джеб. Это то, чего он не сделал.

Даже когда он угодил в нокдаун, я увидел в этом очень важную проблему. Ломаченко прижимался к его груди и бил левой рукой, в то время как руки Ричарда находились на его бедрах, и он стоял прямо. Как вы думаете, что произойдет? Он получил максимальный урон от удара и упал.

Помню, как я сидел и думал: «Я же говорил ему держать руки высоко и плотно». Ломаченко быстрый. Нельзя ждать, пока Лома сделает подобные вещи, ведь он этого так не оставит».

Напомним, Энтони Кролла считает Ломаченко лучшим легковесом в мире.

Михаил Рыбак
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Василий Ломаченко Ричард Комми

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Ломаченко – третий. Малиньяджи опубликовал свой топ лучших легковесов
Ломаченко – третий. Малиньяджи опубликовал свой топ лучших легковесов
Бокс Профессиональный бокс
14:45
Бывший соперник Ломаченко: «Хочу увидеть бой украинца с абсолютным чемпионом»
Бывший соперник Ломаченко: «Хочу увидеть бой украинца с абсолютным чемпионом»
Бокс Профессиональный бокс
14:23
Экс-соперник Ломаченко назвал украинца лучшим легковесом современности
Экс-соперник Ломаченко назвал украинца лучшим легковесом современности
Бокс Профессиональный бокс
13:46
В Британии все еще не могут прийти в себя после феерического выступления Ломаченко
В Британии все еще не могут прийти в себя после феерического выступления Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
04 января 21:22
2
«Усика, Ломаченко и Кличко можно назвать трудоголиками». Украинский боксер раскрыл секрет успеха соотечественников
«Усика, Ломаченко и Кличко можно назвать трудоголиками». Украинский боксер раскрыл секрет успеха соотечественников
Бокс Профессиональный бокс
04 января 18:00
Гвоздик: «В сборной я старался равняться на Ломаченко и Усика»
Гвоздик: «В сборной я старался равняться на Ломаченко и Усика»
Бокс Профессиональный бокс
04 января 17:00

Новости: Бокс

Райан Гарсия: «Крус, если ты хочешь знать, чего я стою, то подпиши контракт»
Райан Гарсия: «Крус, если ты хочешь знать, чего я стою, то подпиши контракт»
Профессиональный бокс
16:30
Лопес: «Я стану абсолютным чемпион первого полусреднего веса в 2022 году»
Лопес: «Я стану абсолютным чемпион первого полусреднего веса в 2022 году»
Профессиональный бокс
15:27
Хирн: «Фьюри – лучший супертяж в мире»
Хирн: «Фьюри – лучший супертяж в мире»
Профессиональный бокс
15:25
Тренер Комми рассказал о главных ошибках своего подопечного в бою с Ломаченко
Тренер Комми рассказал о главных ошибках своего подопечного в бою с Ломаченко
Профессиональный бокс
14:59
«Никакой ху**и». Альварес с Ферстаппенном пошли в разнос после бутылки текилы
«Никакой ху**и». Альварес с Ферстаппенном пошли в разнос после бутылки текилы
Профессиональный бокс
14:49
Ломаченко – третий. Малиньяджи опубликовал свой топ лучших легковесов
Ломаченко – третий. Малиньяджи опубликовал свой топ лучших легковесов
Профессиональный бокс
14:45
Бывший соперник Ломаченко: «Хочу увидеть бой украинца с абсолютным чемпионом»
Бывший соперник Ломаченко: «Хочу увидеть бой украинца с абсолютным чемпионом»
Профессиональный бокс
14:23
Экс-соперник Ломаченко назвал украинца лучшим легковесом современности
Экс-соперник Ломаченко назвал украинца лучшим легковесом современности
Профессиональный бокс
13:46
Розье: «Когда Лома призвал остановить бой, я почувствовал, что это еда, которую я должен скормить Комми»
Розье: «Когда Лома призвал остановить бой, я почувствовал, что это еда, которую я должен скормить Комми»
Профессиональный бокс
12:27
Все новости

Популярные новости

У Усика появился обязательный претендент, с которым никто не хочет драться
У Усика появился обязательный претендент, с которым никто не хочет драться
Бокс Профессиональный бокс
02 января 07:48
Выхрист, дважды упав в нокдаун, победил Киладзе после скандального решения рефери
Выхрист, дважды упав в нокдаун, победил Киладзе после скандального решения рефери
Бокс Профессиональный бокс
02 января 03:52
5
«Пусть предоставят контракт». Камбосос определился со следующим соперником
«Пусть предоставят контракт». Камбосос определился со следующим соперником
Бокс Профессиональный бокс
30 декабря 2021г. 21:46
35
Канело назвал будущего чемпиона мира в супертяжелом весе
Канело назвал будущего чемпиона мира в супертяжелом весе
Бокс Профессиональный бокс
03 января 16:30
2
Тренер Фьюри: «Я увидел 30 секунд боя Усик – Джошуа и сказал, что не могу это смотреть»
Тренер Фьюри: «Я увидел 30 секунд боя Усик – Джошуа и сказал, что не могу это смотреть»
Бокс Профессиональный бокс
04 января 13:56
1
Скрипник выбрал между «Динамо» и «Шахтером»
Скрипник выбрал между «Динамо» и «Шахтером»
Футбол Украинская Премьер-лига
31 декабря 2021г. 12:38
Все новости