Тренер Комми рассказал о главных ошибках своего подопечного в бою с Ломаченко

Ломаченко - Комми / фото - Getty Images

Андре Розье, тренер экс-чемпиона мира в легком весе Ричарда Комми (30-4, 27 КО) в эфире WBH Radio указал на главные ошибки своего подопечного в бою с Василием Ломаченко (16-2, 11 КО).

Даже когда он угодил в нокдаун, я увидел в этом очень важную проблему. Ломаченко прижимался к его груди и бил левой рукой, в то время как руки Ричарда находились на его бедрах, и он стоял прямо. Как вы думаете, что произойдет? Он получил максимальный урон от удара и упал.

Помню, как я сидел и думал: «Я же говорил ему держать руки высоко и плотно». Ломаченко быстрый. Нельзя ждать, пока Лома сделает подобные вещи, ведь он этого так не оставит».