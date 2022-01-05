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Тренер Комми рассказал о главных ошибках своего подопечного в бою с Ломаченко
Андре Розье высказался о поражении экс-чемпиона в бою против украинца
14:59
Ломаченко - Комми / фото - Getty Images
Андре Розье, тренер экс-чемпиона мира в легком весе Ричарда Комми (30-4, 27 КО) в эфире WBH Radio указал на главные ошибки своего подопечного в бою с Василием Ломаченко (16-2, 11 КО).
«Мы работали над вещами, которые Ричард не сделал в бою. Я говорил ему держать руки вверху – он часто опускал их по ходу поединка. Ричард делал это чаще, чем я от него ожидал в бою против левши. Опускание его левой руки – это была большая ошибка. Я говорил ему закручивать влево, крутиться как акула, бить, переводить на корпус и использовать джеб. Это то, чего он не сделал.
Даже когда он угодил в нокдаун, я увидел в этом очень важную проблему. Ломаченко прижимался к его груди и бил левой рукой, в то время как руки Ричарда находились на его бедрах, и он стоял прямо. Как вы думаете, что произойдет? Он получил максимальный урон от удара и упал.
Помню, как я сидел и думал: «Я же говорил ему держать руки высоко и плотно». Ломаченко быстрый. Нельзя ждать, пока Лома сделает подобные вещи, ведь он этого так не оставит».
Напомним, Энтони Кролла считает Ломаченко лучшим легковесом в мире.
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