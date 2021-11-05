Комми: «Я знал, что рано или поздно получу бой с Ломаченко»
Тренер Комми: «Ричард даст огня в бою с Ломой»
Андре Розье – о предстоящем поединке подопечного
16:56
Андре Розье / фото - The Ring
Андре Розье, тренер экс-чемпиона IBF в легком весе Ричард Комми (30-3, 27 KO), в интервью YouTube каналу AB Boxing News дал комментарий перед следующим боем своего подопечного против украинца Василия Ломаченко (15-2, 11 КО).
Они оба подходят к этому бою после двух зрелищных нокаутов. На кону нет пояса. Но это будет реальный бой на годы. У нас есть Ломаченко, технарь. И у нас есть Комми, стратег, который будет давать огонь в ринге. У нас должен получиться очень хороший бой.
Мы будем готовы. Комми будет в отличной форме, им будет двигать желание победить, и он сделает для этого все.