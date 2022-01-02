Тренер: «Кроуфорд мог бы подраться с Эннисом в следующем бою»

Теренс Кроуфорд / фото - boxingscene.com

Дерек Эннис, отец и тренер восходящей звезды полусреднего веса (до 66.7 кг), американца Джарона Энниса (28-0-0, 26 KO), считает, что его сын мог бы стать следующим соперником действующего обладателя титула WBO и соотечественника Теренса Кроуфорда (38-0-0, 29 KO).

Дерека цитирует ресурс boxingnews24.com:

Ему нужны деньги и большие бои. И было бы глупо винить его за это. Однако Портер завершил карьеру, а остальные парни сейчас несвободны. Фанаты продолжат настаивать на этом бое, однако в боксе полно политики, и это адская игра, чуваки».