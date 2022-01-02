«Он не вносил коррективы». Турман высказался о бое Кроуфорда и Портера
Тренер: «Кроуфорд мог бы подраться с Эннисом в следующем бою»
Дерек Эннис считает, что его сын мог бы стать следующим соперником уроженца Омахи
17:00
Теренс Кроуфорд / фото - boxingscene.com
Дерек Эннис, отец и тренер восходящей звезды полусреднего веса (до 66.7 кг), американца Джарона Энниса (28-0-0, 26 KO), считает, что его сын мог бы стать следующим соперником действующего обладателя титула WBO и соотечественника Теренса Кроуфорда (38-0-0, 29 KO).
Дерека цитирует ресурс boxingnews24.com:
«Да, я согласен с этим. И более того, я скажу, что этот поединок должен быть организован сейчас. Хотя, опять же, я понимаю, чего добивается Кроуфорд.
Ему нужны деньги и большие бои. И было бы глупо винить его за это. Однако Портер завершил карьеру, а остальные парни сейчас несвободны. Фанаты продолжат настаивать на этом бое, однако в боксе полно политики, и это адская игра, чуваки».
Теренс Кроуфорд обратился к своим хейтерам.
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