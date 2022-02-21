Брук назвал фаворита в бою Кроуфорда и Спенса
Тренер Кроуфорда рассказал о планах Теренса – бой за «абсолюта» или покорение нового дивизиона
Бомак хочет, чтобы его подопечный добивался успеха
18:39
Фото: Getty Images
Тренер чемпиона WBO в полусреднем весе Теренса Кроуфорда (38-0, 29 KO) Брайан Макинтайр в интервью Behind The Gloves рассказал о целях своего подопечного:
Я бы хотел, чтобы Теренс получил бой с победителем объединительного поединка Спенс – Угас. Если же нет, то он поднимется в следующую весовую категорию. Так или иначе, я хочу увидеть, как Кроуфорд добивается успеха.
Напомним, что сражение Эррола Спенса (27-0, 21 KO) и Йордениса Угаса (27-4, 12 KO) пройдет в середине апреля.
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