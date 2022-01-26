Тренер Мейвезера: «Флойд мог бы до сих пор выступать на чемпионском уровне»

Джеральд Такер утверждает, что его подопечный находится в потрясающей форме

Флойд Мейвезер / фото - Getty Images Американский тренер Джеральд Такер, который в последнее время тесно сотрудничает с легендарным Флойдом Мейвезером, утверждает, что его подопечный находится в потрясающей форме. «Можете мне и не верить, но в этом вопросе я строг и непредвзят. Говорю как есть. Говорю то, что вижу в зале. Расскажу вам о подготовке к бою с Полом. Итак, начинаются спарринги. В оппонентах молодые бойцы. Почти все небитые. Все действующие. И, заметьте, они все здоровяки, то есть по антропометрии намного больше Флойда. Рекорды этих бойцов примерно 18-0, 21-1 и так далее. То есть это проспекты. Так вот, никто из них так и не попал толком по Флойду! Я знаю наверняка, что Мейвезер мог бы до сих пор выступать. Не просто драться, а на топ-уровне, на чемпионском уровне. И он мог бы даже сейчас побить всех этих топчиков. Что было бы, если бы он реально вернулся в бокс? Чуваки, я часто об этом думаю. Да он в такой форме, что мог бы поубивать нафиг этих оппонентов. И да, я говорю о топовых соперниках. Поверьте, я все прокручиваю, все моменты прикидываю, когда думаю о камбэке и о схватке со, скажем, Канело Альваресом. Думаю о разнице в возрасте, о простое, об активности. И до сих пор не вижу, кто бы его мог побить. Разве что кто-то из более крупных весовых категорий». Флойд Мейвезер может выйти на выставочный поединок с блогером из ОАЭ.

Рене Тер Велде