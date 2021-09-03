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Тренер Пакьяо нашел виноватого в поражении филиппинца Угасу
Им оказался другой наставник Мэнни
3 сентября 19:39
Мэнни Пакьяо / фото - Fightnews
Тренер экс-чемпиона мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо (62-8-2, 39 КО) Фредди Роуч обвинил в последнем поражении филиппинца другого наставника – Джастина Форчуна.
«Пак-мен» уступил решением судей Йорденису Угасу (28-4, 12 КО). Форчун рассказ об обвинениях Роуча в комментарии Fightnews.
«Запомните, я больше никогда не буду работать с Фредди. Он обвинил меня в поражении Мэнни, чтобы скрыть собственные ошибки. И он даже не сказал мне это лично. Фредди сделал глупое заявление, которое ни на чем не было основано.
Он сказал что-то о том, что Мэнни бегал по холмам шесть дней в неделю. Но идеальный рецепт для судорог – это позволить физиотерапевту промассировать ноги за 30 минут до выступления».
Форчун ранее высоко оценил перспективы Александра Усика (18-0, 13 КО) в супертяжелом весе.