Пакьяо: «Канело – один из лучших, он многого добился. Его единственный оппонент – он сам»
Тренер Пакьяо: «Усик может победить Джошуа – Энтони не впечатляет»
Форчун считает, что если украинцу удастся избежать тяжелых ударов британца, победа будет за ним
14:47
Фото: Sky Sports
Тренер Мэнни Пакьяо
(62-7-2, 39 KO) по физподготовке Джастин Форчун поделился мнением о мегафайте супертяжелого веса Александра Усика (18-0, 13 KO) и обладателя титулов WBA/WBO/IBF/IBO Энтони Джошуа (24-1, 22 KO):
Усик может победить Джошуа. Если ему удастся держаться подальше от тяжелых попаданий, то он однозначно может перебоксировать Джошуа. Энтони вообще никогда меня не впечатлял. Я считаю его роботизированным и деревянным. Так что здесь я за Усика. Я хочу, чтобы он победил. Усик – хороший парень, и его победа откроет супертяжелый дивизион, благодаря чему мы получим в этом весе свежую кровь.
Напомним, что уже на этой неделе Пакьяо проведет поединок против Йорданиса Угаса (26-4, 12 KO).