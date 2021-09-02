Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Тренер Пакьяо: «Усик не маленький, он способен перебоксировать Джошуа»
Форчун дал прогноз на бой супертяжеловесов
2 сентября 10:37
Александр Усик / фото - Boxing Scene
Тренер бывшего чемпиона мира в 8 весовых категориях Мэнни Пакьяо (62-8-2, 39 КО) Джастин Форчун поделился мнением о бое супертяжеловесов Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и Александра Усика (18-0, 13 КО). Наставник отметил габариты украинца в комментарии ES NEWS.
«Усик большой талант, но ему нужно быть осторожным с мощными ударами в супертяжелом весе. Однако Усик однозначно способен перебоксировать Джошуа.
Александр не маленький, он крупный парень».
На самом деле, Усик – не больше и ни меньше, чем легендарный Мохаммед Али.