Тренер Пакьяо взвесил шансы Фьюри и Уайлдера в третьем бою

Фото: boxingscene.com

Джастин Форчун, один из основных тренеров легендарного филиппинца Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 KO), в интервью YouTube-каналу Behind The Gloves заявил, что у чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 KO) и Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 KO) будут равные шансы в предстоящей трилогии, которая состоится 9 октября.

Уайлдер может попробовать что-то новое с Маликом Скоттом, но ты не изменишься, когда провел больше 20-30 боев. Как только ты пропустишь удар, ты вернешься к тому, что знаешь лучше всего, к тому, как ты дрался в последних 30 поединках. Так происходит со всеми в любом виде спорта.

Малик Скотт - умный парень, но Фьюри тоже. Тайсон и Деонтей хорошо знают друг друга, так что это будет хороший бой. Я его не пропущу».