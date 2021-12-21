Паркер советует Чисоре завершить карьеру
Тренер Паркера: «Джозеф показал не больше половины от своего потенциала»
Энди Ли считает, что его подопечный должен считаться полноценным претендентом на титулы
08:25
Джозеф Паркер / фото - boxingscene.com
Энди Ли, тренер новозеландского бывшего чемпиона в супертяжелом весе Джозефа Паркера (30-2, 21 KO), в интервью YouTube-каналу Boxing Social заявил, что его подопечный должен считаться полноценным претендентом на титулы после повторной победы над британским ветераном Дереком Чисорой (32-12, 23 KO).
«Джозеф способен на большее, гораздо большее. Думаю, что сейчас он показал не больше половины от своего потенциала.
Уверен, он получит то, чего заслуживает. Мужество и преданность делу приведут его к цели. И я был бы рад увидеть его если не в чемпионском бою, то хотя бы в большом бою. Потому что сейчас он находится на очень хорошей позиции».
Джозеф Паркер советует Дереку Чисоре завершить карьеру.
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