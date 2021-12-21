Тренер Паркера: «Джозеф показал не больше половины от своего потенциала»

Джозеф Паркер / фото - boxingscene.com

Энди Ли, тренер новозеландского бывшего чемпиона в супертяжелом весе Джозефа Паркера (30-2, 21 KO), в интервью YouTube-каналу Boxing Social заявил, что его подопечный должен считаться полноценным претендентом на титулы после повторной победы над британским ветераном Дереком Чисорой (32-12, 23 KO).

Уверен, он получит то, чего заслуживает. Мужество и преданность делу приведут его к цели. И я был бы рад увидеть его если не в чемпионском бою, то хотя бы в большом бою. Потому что сейчас он находится на очень хорошей позиции».