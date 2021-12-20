Тренер Паркера: «Какой же мужик Чисора! Он настоящий воин»

Энди Ли отметил стойкость британского ветерана





Энди Ли и Джозеф Паркер / Фото: The42

Экс-чемпион мира в среднем весе и тренер супертяжеловеса Джозефа Паркера (30-2, 21 КО) Энди Ли в интервью YouTube-каналу Boxing Social прокомментировал победу своего подопечного над британцем Дереком Чисорой (32-12, 23 КО).



«У меня создается ощущение, как будто я только что увидел исторический бой. Какой же мужик Чисора! Он настоящий воин. Даже и не скажу, сколько раз предчувствовал у себя в голове эту остановку, но он продолжал стоять на ногах. Джо выдал великолепное выступление, и я думаю, что все отметили его прогресс. Конечно, есть ошибки, но, как я всегда и говорил: «Хорошо, когда есть над чем поработать».

Напомним, ранее Паркер выиграл у Чисоры в реванше единогласным решением судей. В первом бою было раздельное решение в пользу Джозефа.