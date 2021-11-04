Тренер сборной Украины по боксу назвал причины неудачного выступления на ЧМ

По итогам турнира у «сине-желтой» команды будет только одна медаль

Фото: ФБУ

Тренер сборной Украины по боксу Леонид Лоивский прокомментировал выступление команды на чемпионате мира в Белграде, Сербия.

Украину на турнире представляло 13 боксеров: семь выбыли уже после первого круга, еще пять – на следующих стадиях соревнований.

«Боксеры, которым проиграли в стартовых раундах, они почти все уже в полуфинале. То есть, проиграли непростым ребятам. Есть над чем работать. Молодая команда, в основном. Хотелось бы их здесь проверить, на что они способны. Теперь нужно закатить рукава и работать».

Напомним, единственный украинский боксер, который вышел в полуфинал турнира – Юрий Захареев. Он уже обеспечил себе медаль, однако пока неизвестно какую. Соперник украинца по полуфиналу – Сархан Алиев. Бой смотрите в прямом эфире на XSPORT.