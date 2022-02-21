Украинец Богдан Штонда подерется за титул чемпиона мира по версии IBF
Тренер Штонды: «Он очень интересный боксер, своеобразный и разносторонний»
Богатыренко не стал раскрывать план на следующий бой
19:56
Богдан Штонда
Тренер украинского боксера Богдана Штонды (7-0, 3 КО) Владимир Богатыренко в комментарии XSPORT высказался о плане на следующий бой украинца.
«Я не буду произносить, поскольку это все можно будет увидеть на ринге. Если он все это сможет реализовать, то все это увидят, поддержат и оценят. Он очень интересный боксер, своеобразный и разносторонний».
Напомним, поединок Штонды против Милана Прата состоится 26 февраля во Франции. Прямая трансляция боя будет доступна на XSPORT.
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