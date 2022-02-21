Украинец Богдан Штонда подерется за титул чемпиона мира по версии IBF
Тренер Штонды: «Соперник очень достойный, сильный, физически хорошо подготовлен»
При этом, специалист видит у своего подопечного шансы на победу
20:57
Богдан Штонда / Фото: XSPORT
Тренер украинского боксера Богдана Штонды (7-0, 3 КО) Владимир Богатыренко в комментарии XSPORT высказался о сопернике украинца Милане Прате (13-0, 10 КО).
«Соперник очень достойный, сильный, физически хорошо подготовлен, мощный, больше и выше, но у Богдана есть шанс выиграть. И мы сделаем все, чтобы это получилось».
Напомним, поединок Штонды против Милана Прата состоится 26 февраля во Франции. Прямая трансляция боя будет доступна на XSPORT.
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