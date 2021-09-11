Башир: «Сиренко готов выйти в ринг уже через неделю»
Тренер Сиренко заявил, что украинец готов драться с Джошуа, Усиком и другими топами хэвивейта
Джеймс Али Башир считает, что у его подопечного достаточно опыта для больших боев
16:04
Фото: facebook.com/b1boxing
Джеймс Али Башир, тренер супертяжеловеса Владислава Сиренко (18-0, 15 КО), после победы подопечного над Александром Устиновым (36-5-1, 27 КО) заявил, что украинец уже готов выходить в ринг с сильнейшими представителями хэвивейта:
«Рекорд Влада сейчас 18-0, 15 КО. И он уже сейчас может выйти против любого в супертяжелом весе. Я бы не стал избегать встречи ни с кем из них, включая того же Филипа Хрговича, Тони Йоку, Александра Усика, Энтони Джошуа, Джо Джойса, Диллиана Уайта. У Влада уже 18-0 в профи плюс любительский опыт, и он готов состязаться с любым из них».
Сиренко нокаутировал Устинова в первом раунде. По словам Башира, украинец готов провести следующий бой уже через неделю.
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