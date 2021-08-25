Арреола высказался о бое Угас – Спенс
Тренер Спенса предположил, что Эррол может закончить карьеру из-за травмы глаза
Деррик Джеймс ставит здоровья подопечного превыше всего
15:58
Фото: Sporting News
Тренер чемпиона мира WBC, IBF в полусреднем весе Эррола Спенса (27-0, 21 КО) Деррик Джеймс признался, что не расстроится, если его подопечный завершит карьеру из-за травмы, которую он получил в процессе подготовки к бою против Мэнни Пакьяо (62-8-2, 39 КО):
«Он должен полностью восстановиться, иначе никак. И мне все равно, сколько времени на это уйдет. Я хочу убедиться, что он в порядке. На самом деле, мне все равно, если даже травма поставит вопрос о продолжении его карьеры. Так же я считал и после автомобильной аварии.
Да, наши отношения ограничены залом, но я стараюсь заботиться о нем. И бои – не главное. Главное, чтобы он смог жить полноценной жизнью, не так ли? Однако он все еще чемпион, и я не сомневаюсь, что этот статус подтолкнет его».
Напомним, у Спенса случился разрыв сетчатки правого глаза. Из-за этого сорвался его бой против Пакьяо.
После восстановления Эррол готов объединить пояса с Йорденисом Угасом.
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